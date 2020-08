En 2018, Netflix confirmó el inicio de un nuevo contenido live action de Avatar: la leyenda de Aang. La producción estaría acompañada de sus creadores originales Mike DiMartino y Bryan Konietzko, lo cual emocionó a muchos fans.

No obstante, el pasado 12 de agosto, los autores revelaron en redes sociales su retiro del proyecto debido a diferencias creativas con el popular servicio de streaming.

“En junio de 2020, después de dos años de trabajo de desarrollo, Bryan Konietzko y yo tomamos la difícil decisión de dejar la producción. Cuando Bryan y yo firmamos para el proyecto en 2018 fuimos contratados como productores ejecutivos y ‘showrunners’”, explicó Di Marto.

Bryan Konietzko también se manifestó y en su cuenta de Instagram expuso su decepción por no continuar con la obra. Además, comentó que el ambiente de trabajo fue “hostil” y lamentó el hecho de haber sido ignorados respecto a continuar con la esencia de la caricatura.

No pasó muchos días de la noticia para que miles de seguidores del dibujo animado revelaran su malestar e inconformidad en Twitter por lo que había sucedido.

“Todos viendo que Avatar: the last airbender se convierte en una de las series más vistas de Netflix y en una de las más vistas en los Estados Unidos, y la recompensa de los creadores es ver la próxima adaptación live action siendo arruinada por Netflix, tanto que dejaron la producción”.

“Netflix trae de vuelta a los creadores de Avatar: the last airbender o me prometo a mí mismo y a todos los que conozco boicotearlo y darle críticas negativas. Estás a punto de arruinar una de las mejores caricaturas que han existido”.

“¡Netflix, trae de vuelta a Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko y denles lo que quieren, los fans de Avatar están dispuestos a boicotear la serie! ¡Millones de espectadores disconformes porque no puedes cumplir una promesa! ¡Yo, por mi parte, no estaré mirando y sé que millones de fanáticos están conmigo!”.

“Los creadores de Avatar se retiraron del live action después de decir que Netflix no estaba cumpliendo con la promesa de apoyar su visión (los creadores enfatizaron la selección adecuada de etnias. No me sorprendería que Netflix no quisiera esto) ¡Tiempo para hacer boicot!”.

En la mayoría de casos, los cibernautas mencionaron que harían un “boicot” en contra del live action de Avatar: la leyenda de Aang, si la empresa no trae de vuelta a los creadores.

Hasta el momento, la plataforma de streaming no se ha pronunciado acerca de lo que exigen los fans, por lo que quedaría esperar un comunicado oficial de la compañía para conocer si Mike DiMartino y Bryan Konietzko retomarán sus papeles el proyecto.