Star Wars: serie de Obi-Wan iniciará grabaciones en septiembre

A série solo de Obi-Wan passou por altos e baixos desde que foi anunciada pela primeira vez, mas um novo relatório diz que o show pode estar pronto para começar. No início deste mês, alguns relatórios sugeriram que a série Star Wars começaria a ser produzida no início de 2021, mas um artigo de Making Star Wars diz que o cronograma foi adiado. O conhecido fan-site diz que fontes familiarizadas com a produção disseram que Obi-Wan iniciará a produção no próximo mês. Isso significa que o show abriria mão de sua data de 2021, para um início em setembro de 2020. Making Star Wars diz que a produção começará com tomadas externas filmadas em algum lugar no sul da Califórnia. Na verdade, o local é aquele que a Disney e a Lucasfilm já usaram. O relatório diz que Obi-Wan iniciará o trabalho em um pátio de trens que costumava ser usado para The Mandalorian. O pátio de trens foi reformado para recriar Tattoine, e o Making Star Wars acredita que o planeta deserto também fará parte da série solo de Obi-Wan. O novo relatório também sugere que a série será filmada na Inglaterra como já foi dito. A Pinewood Studios UK parece estar planejando a chegada do projeto, mas não há notícias de quando a equipe chegará ao exterior. As tomadas externas serão concluídas primeiro na Califórnia, antes que a produção primária seja transferida para o Reino Unido. Obviamente, esse tempo dependerá de como a indústria de viagens será impactada pelo COVID-19. Neste momento, as viagens internacionais ainda são difíceis de fazer devido a todas as restrições em vigor. Via Comicbook