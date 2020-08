Melina León: “Tengo problemas en concebir una película sin cuestiones sociales”

Para Melina León, el cine puede –o debe– ser un aliado. El guion de Canción sin nombre nace de una investigación de su padre, el periodista Ismael León, sobre el robo de bebés en los 80. Fue elegida entre las mejores de Cannes 2019 y se estrenó de forma virtual en EE. UU., “Los problemas en Perú están metidos en el inconsciente: el racismo, machismo, clasismo, la homofobia, son taras profundas”.

La reseña de New York Times cierra con una frase sobre nuestra actualidad: “una niebla que no se levanta”. ¿Es tan actual la película?

Lamentablemente. Hubiésemos querido hablar de cambios, de cosas positivas, pero en este momento hablar de eso es imposible. El corazón de la película es la historia de una mujer que nació en un país en el que no había salud pública. Esa es la tragedia que estamos viviendo.

Sobre los estereotipos. Están en la televisión, el cine...

Son dañinos. Pienso en Días de Santiago, en Liliana Trujillo, en Magaly Solier, en Pamela Mendoza, en Wiñaypacha, Retablo, son nuestros rostros y no los vemos en otras producciones que más parecen publicidad ¿no? Eso es parte de esta niebla, de este engaño y de esta locura (sonríe).

Hay aquí quienes señalan a sus críticos como “negativos”, por cuestionar al protagonista rubio o que apelen al blackface, por ejemplo.

Eso viene de la ignorancia ¿no? Pensar que podemos un día ser nosotros mismos, y vernos reflejados en la pantalla, es una actitud muy positiva. Creer en el cambio para mí es sano. Lo enfermo es lo otro, querer tapar el sol con un dedo, creer algo que no somos y negar el autodesprecio.

¿Esta crisis, y sus dimensiones, te está dando varias historias?

¡Cómo no! Tengo una en el Cusco con el mundo de los artesanos, también algunos documentales, uno sobre transexuales de la tercera edad. Y planeando hacer en algún momento una película en New York.

La cuestión social es inherente a tu cine ¿no?

Sí, tengo problemas en concebir una película que no tenga cuestiones sociales. Hay que saber cuántos billetes lleva en el bolsillo el personaje y eso va a determinar a qué pulso va su corazón, a qué velocidad va. ¿Lleva una tarjeta de crédito ilimitada o lleva un sol para llegar hasta su casa? ¿O lleva 50 céntimos y el pasaje le cuesta un sol? Todo cambia (sonríe).

¿Es por eso que has criticado el cine comercial?

Al cine comercial lo he criticado por feo. Son cosas hechas sin amor, por plata. Por más que digan que las hacen con amor, no las hacen por eso, porque no creo que se pueda hacer cosas tan feas con amor.

Los directores, algunos son publicistas, dicen: “Bueno, al público le gusta”. ¿Es válido?

No, yo creo que el público no es idiota, creo que lo idiotizan.

¿Cómo estrenarán la película en Perú?

Tenemos que replantear o animarnos por una plataforma digital, que no es la idea.

No se verá en un autocine ¿no?

¡No, no! (sonríe) el autocine no era… sí lo conversamos con Tondero para ver esa posibilidad, pero no estaban ofreciendo la forma de proyección óptima que queríamos. Además, este tema de los carros, es un poco… no nos sonaba mucho ¿no? Yo hubiese querido proyecciones, digamos, con bicicletas (risas), o algo un poquito más ecológico.

Claro, va en contra del discurso de la película.

Va sí, sí. Pero no creas, o sea, con tal de ver películas en grupo, uno se entusiasma, pero mucha comunidad no hay ¿no? Son carros, no vas a ver a nadie. No, no, olvídalo (risas).

Ya que está en Estados Unidos, hay la posibilidad de que esté entre las precandidatas a los Óscar.

Sería maravilloso, pero no hay nada concreto. Estamos llegando y ese es el primer paso.