La casa de papel es la serie española más influyente de la última década. Cada estreno de temporada en Netflix significó un fenómeno mediático y razón para interminables debates sobre el futuro de El profesor y la banda de atracadores más querida de la pantalla chica.

Luego de tres años desde su lanzamiento, las expectativas por la quinta y última entrega del show son altas. Para alegría de sus seguidores, su rodaje ya ha empezado y el resultado podría llegar a inicios o mediados del próximo año.

Las grabaciones tuvieron lugar en Copenhague, capital de Dinamarca. Sin embargo, Pedro Alonso (Berlín) se encargó de compartir nuevas imágenes de La casa de papel 5 a través de las redes sociales y no hay fanático en el mundo que se las pueda perder.

En un primer vídeo podemos ver a Berlín en compañía del misterioso personaje de Patrick Criado, una de las últimas incorporaciones al elenco. A pesar de que los fans asumen que se trata de un flashbkack, el actor da pistas de lo contrario en otra publicación.

En una imagen compartida por Pedro Alonso, podemos verlo nuevamente con Criado en el mismo escenario. La leyenda de la foto señala: “Los Monty Python, obviamente. No el pasado, no el futuro, el presente”. Motivo suficiente para que los fans no dejen de especular.

Úrsula Corberó sería pieza clave en La casa de papel 5. Crédito: Úrsula Corberó.

Por su parte, Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio, publicó un selfie en sus redes sociales. En la fotografía se le puede ver frente a un espejo y con la frase: “Tokio ha vuelto, deséenme suerte”. ¿Cuál será el destino del personaje? Las teorías al respecto no tardaron en aparecer.

Una de las hipótesis más llamativas también esclarecería por qué Tokio es la narradora de los eventos. En realidad, ella estaría narrando todo desde la cárcel o como parte de una confesión judicial.