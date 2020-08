Robert Pattinson interpretará a ‘El caballero de la noche’ en The Batman, cinta dirigida por Matt Reeves y cuya fecha estimada de estreno tiene lugar en octubre de 2021.

Según informó la página web FandonWire, la película se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será Acertijo, de Paul Dano, quien asesinó a los candidatos a la alcaldía y dejó extraños mensajes en el lugar del crimen.

En una reciente entrevista con el medio Den of Geek, el guionista Mattson Tomlin explicó un poco más sobre lo que se verá en The Batman. Además, aseguró que el filme explorará los inicios de Bruce Wayne y su lado más emotivo.

“Creo que si miras los trabajos de Matt Reeves como cineasta, ya sea Let me in, Cloverfield o las películas de The planet of the apes, siempre viene de un punto emocional, nunca de una gran acción”, declaró el escritor.

Tomlin mencionó que la cinta abarcará también los conflictos internos del personaje. “Creo que se debe mirar a Bruce Wayne como alguien que ha pasado por un trauma, y todo lo que está haciendo luego es una reacción a eso. En lugar de evadirlo, The Batman se inclina hacia esa parte de maneras muy divertidas y sorprendentes. Es todo lo que puedo decir sin que me griten”, finalizó.

Dentro del elenco de la esperada cinta estarán Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (El Pingüino), Jeffrey Wright (James Gordon), y Andy Serkis (Carmine Falcone).