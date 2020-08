La última temporada de Game of Thrones no será olvidada, no solo porque cerró un ciclo de una de las series más populares de HBO, sino también porque sigue siendo una de las más comentadas de la televisión internacional.

En ese sentido, quien se ha vuelto a pronunciar sobre el show fue Nikolaj Coster-Waldau, famoso en el mundo por dar vida al despiadado Jaime Lannister. El actor confesó recientemente que estuvo a punto de firmar una petición para que los últimos episodios de Juego de tronos fueran vueltos a grabar.

En conversación con el portal Variety, el intérprete recordó que, para mayo de 2019, fanáticos crearon un reclamo online titulado ‘Vuelvan a grabar Game Of Thrones temporada 8 con escritores competentes', el cual iba a firmar al querer que el hermano de Cersei Lannister tuviera un final más complejo.

“Obviamente, me enteré. Estaba al tanto de la petición de los televidentes, la verdad que me pareció gracioso. Aunque no lo crean, estuve a punto de enviar una donación a dicha petición. Quería poner: ‘Tienen razón, tanta gente lo quiere, lo haremos’“, mencionó Coster-Waldau.

El actor explicó que tras leer los comentarios en dicha queja online, la cual llegó a recaudar cerca de 2 millones de firmas, descubrió el mundo de los ‘fandom’, grupos conformados por fanáticos que apoyan un movimiento, una causa o un personaje en particular.

“Los fandom son realmente interesantes. Todos querían algo específico y diferente de lo que obtuvieron en Game of Thrones. Al final entendí que nadie estaba conforme y que querían ver lo que ellos imaginaron iba a suceder. La verdad es que estaban muy molestos con que la serie terminará de la manera en que lo hizo”, explicó.