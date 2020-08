La noticia de la fuga de Annabelle, la llamada muñeca ‘diabólica’ que ha servido de inspiración para la franquicia de terror El conjuro, causó temor entre los cibernautas el pasado viernes 14 de agosto.

Como lo esclarecimos en una nota previa, el juguete ni se escapó ni fue robado por extraños, sino que la información en torno a su ‘desaparición’ nació por la mala traducción de una entrevista hecha a la actriz Annabelle Wallis. Con todo el revuelo en redes sociales, Tony Spera, yerno de Ed y Lorraine Warren, compartió un video desde el museo familiar.

“Estoy aquí para decirles algo, no sé si quieran escuchar esto o no, pero Annabelle no escapó. Ella está con nosotros, nunca salió del museo como se dijo en Internet”, dijo Spera en un video compartido en el canal de YouTube que dirige.

¿Cómo empezó el rumor del ‘escape’ de Annabelle?

Todo inició cuando se difundió la entrevista que tuvo la actriz británica Annabelle Wallis con The Hollywood Reporter (THR). En ella, la intérprete contó una anécdota que tuvo con Tom Cruise durante las grabaciones de la película The Mummy y cómo logró convencer a su compañero para poder ‘correr’ a su lado en una toma.

De alguna manera, la palabra ‘correr’ (‘run’ en inglés) fue traducida de forma errónea por portales internacionales y, tomando en cuenta que los nombres de Wallis y de la muñeca se escriben igual, ocasionó que surgiera el rumor de que Annabelle “se había escapado”; puesto que la palabra ‘run’ puede ser interpretada también como ‘escapar’.

¿Cómo ver en orden las películas de Annabelle y El conjuro?

La monja (2018)

Annabelle: Creación (2017)

Annabelle (2014)

El conjuro (2013)

Annabelle vuelve a casa (2019)

La maldición de la llorona (2019)

El conjuro 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2020)