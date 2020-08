Vicky, la Pequeña Maravilla: ¿qué pasó con los actores tras la última temporada de la serie?

En 1989 se emitió el último capítulo de La pequeña maravilla, una de las series estadounidenses más exitosas que se mantuvo en pantalla por 96 episodios y cuatro temporadas.

La historia giraba en torno a Vicky, una robot que lucía como una niña de 10 años. Ted Lawson la fabricó y la llevó a vivir con su esposa e hijo, solo ellos sabían su verdadera identidad. La serie muestra los divertidos problemas en los que se involucra la ‘niña’ y su familia por intentar ocultar su secreto.

PUEDES VER Max Wright: de estrella de ALF al olvido por culpa de las drogas y el alcohol

Los seguidores de la serie todavía recuerdan las ocurrencias y la peculiar personalidad de Vicki. Sin embargo, luego de 31 años, la vida de los protagonistas no es la misma. En la siguiente nota, conoce a detalle cómo lucen los actores y qué hacen en la actualidad.

Tiffany Brissette

La actriz que interpretaba a Vicki tiene ahora 45 años y durante un tiempo permaneció en el mundo de la actuación. Participó en series como Parker Lewis Can’t Lose (1991), Equal Justice (1990-1991) y en la película para televisión “Beanpole” (1990). Sin embargo, desde el 2007 labora como enfermera.

Tiffany Brissette como Vicky, la robot - Crédito: difusión

Dick Christie

El actor que asumió el papel de Ted Lawson, el creador de Vicki, tiene 71 años y ha continuado desenvolviéndose como actor. Fue invitado a series como Who’s the Boss? (1991) y Breaking Bad (2009). Además, se ha animado a incursionar en la dirección y la realización de guiones.

Dick Christie

PUEDES VER Breaking Bad y Malcom: Bryan Cranston respondió sobre popular teoría que une a las dos series

Marla Pennington

La artista, que encarnaba a la esposa Ted Lawson, tiene actualmente 66 años. Su último papel en la televisión fue en Small Wonder. En el 2015, dio una entrevista y explicó que se había retirado de la actuación para tener a sus hijos Dan y Kat.

Jerry Supiran

El actor de 47 años, el único hijo biológico de la familia en la serie, trabajó en diversos oficios, pero no le fue bien. Luego de gastar sus ahorros se declaró en bancarrota y se quedó sin casa. Luego denunció que su exnovia y asesora le robaron todos sus ahorros.

Jerry Supiran dio vida a jamie Lawson - Crédito: Difusión

Emily Schulman

La intrépida Harriet, vecina de los Lawson y admiradora de Jamie, tiene en la actualidad 42 años. Participó como invitada en series como ALF (1989), The Wonder Years (1990) y Christiy (1994-1995). Desde el 2005 trabaja como agente para una agencia de talento y en el 2002 se casó y tiene 3 hijos.

Emily Schulman

Edie McClurg

La artista de 68 años, quien interpretaba a Bonnie Brindle, la esposa de Brandon, ha sido la que más éxito ha tenido en su carrera. Estuvo en diversas películas y series como Valerie (1986-1991), The Addams Family (1992-1993), 7th Heaven (1996-2006) y Malcolm in the Middle (2000). Además, ha colaborado con su voz en varias series animadas.