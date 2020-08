Rápidos y furiosos es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras. Sin embargo, Universal pudo cortar la historia en la tercera película, titulada The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Dirigida por Justin Lin y protagonizada por Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee, este largometraje es considerado como el que salvó la saga de Dominic Toretto.

¿Cómo Tokio drift salvó a Rápidos y furiosos?

Rápidos y furiosos, la primera película de la saga, se estrenó en 2001 y su éxito en la taquilla sorprendió a los productores de cine. Además, consagró las carreras de sus dos protagonistas: Vin Diesel y Paul Walker.

Sin embargo, la secuela titulada 2 Fast 2 Furious, no tuvo la misma suerte que su predecesora. Vin Diesel no participó en el filme y fue reemplazado por Tyrese Gibson, es así que Universal decidió que la tercera película, Tokyo drift, sea la última de la saga.

El estudio tomó esa decisión porque no creía que el largometraje iba a tener éxito, quizá porque ni Paul Walker y Vin Diesel participaron y fueron Lucas Black, Bow Wow y Sung Kang los que llevaron las riendas de la trama.

Pero las cosas cambiaron con una escena. El cameo que realizó Vin Diesel al final de la película fue un éxito, es así que Universal decidió producir una secuela con el reparto original.

Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster regresaron para la cuarta parte, titulada Fast & furious, que fue el inicio de la franquicia como un éxito de taquilla.

Aunque Tokyo drift no obtuvo los resultados que Universal deseaba, el estudio cinematográfico estaba satisfecho con el trabajo del director Justin Lin en la cinta y fue elegido para dirigir los próximos tres largometrajes de la saga, así como la novena y décima entrega.