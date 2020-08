Parasite en Netflix: ¿cuándo se estrena la película ganadora del Oscar?

El director Bong Joon-ho alcanzó el éxito con Parasite, una comedia negra sobre la pobreza y las desigualdades sociales. Su reconocimiento como mejor película en los Oscar 2020 significó un momento importante en la historia de la ceremonia y la industria cinematográfica.

La cinta demostró que no existen fronteras para el arte. Asimismo, logró que el cine coreano adquiriera mayor fama y Netflix no dejó pasar la oportunidad. En los últimos meses, el catálogo del servicio no dejo de sumar producciones coreanas y finalmente anunció el estreno de Parasite.

A través de las redes sociales, la plataforma dio a conocer que la película de Bong Joon-ho estará disponible desde el primero de septiembre para Netflix Latinoamérica. Sin duda, una importante adición por la que muchos usuarios no dudarán en renovar su suscripción.

¿De qué trata Parasite? Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, empieza a dar clases particulares en casa de los Park, las dos familias comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.

Recordemos que el cineasta tomó varias de sus vivencias para desarrollar el guion de Parasite. Cuando era joven trabajó como maestro particular en casa de una familia adinerada en su natal Corea del Sur. En algunas entrevistas él mismo confesó haberse sentido un intruso dentro de ese estrato al existir en un mundo que le era ajeno.

Entre todos los reconocimientos que consiguió Parasite, su paso por los Oscar 2020 nunca será olvidado. La obra surcoreana sumó los galardones de mejor director, mejor guion original y mejor película internacional.