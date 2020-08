Esta semana, Warner Bros estrenó la película animada en 3D ¡Scooby!, la historia del colosal perro gran danés, que junto con sus amigos enfrenta toda clase de aventuras mientras resuelven misteriosos casos que lindan con lo policial y lo paranormal.

Esta versión se constituye como un homenaje al exitoso clásico de la serie creada por la productora Hanna-Barbera hace 50 años. Además, fue pensada para estrenarse a inicios del 2020 por la pantalla grande, pero la pandemia por el Covid-19 obligó a que su salida se diera solo a través del streaming (en Perú se puede comprar o alquilar a través de la app Apple TV, Cinépolis Klic, DirecTV y Google). “Definitivamente, la película fue diseñada como una experiencia de pantalla grande, pero con la pandemia global que nos afecta a todos, estoy feliz de que la cinta haya traído alegría a familias y fanáticos en casa”, revela a La República el experimentado director Tony Cervone (Tom y Jerry, The Looney Toons Show).

¡Sccoby! cuenta cómo se conocieron los amigos de toda la vida, Scooby-Doo y Shaggy, y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar Mystery Inc. Ahora, la pandilla se enfrenta al misterio más desafiante de todos los tiempos: liberar a Cerberus, el perro fantasma.

Tony Cervone asegura que no se trata de ninguna secuela ni precuela de las series que se hicieron en los setenta ni de las versiones que devinieron décadas después a través de Cartoon Network, por ejemplo.

“¡Scooby! está solo. Existe en su propio universo”, refiere.

La crítica se ha dividido entre los fanáticos que aman todo lo que viene de Scooby Doo y aquellos para quienes la historia aún resulta un tanto confusa.

De hecho, el proceso de construcción de la película fue todo un reto como refiere Cervone: “Fue muy desafiante contar una historia centrada en Scooby, Shaggy y su amistad, pero estoy feliz con los resultados”.

El filme contó con la participación de estrellas de la talla de Zac Efron y Amanda Seyfried, quienes hicieron las voces de los personajes de Fred y Daphne. “Siempre he sido fan de Amanda y Zac, y me alegró saber que son tan encantadores, talentosos y divertidos como parecen. Me encantó todo el elenco”, dice el director.

Cervone también trabajó de la mano con la guionista Kelly Fremon Craig e incluyó dentro de la historia de ¡Scooby! a otros emblemáticos personajes animados como Capitán Cavernícola, Mandibulín, la Hormiga Atómica, Pulgoso y Gran Simio, con los que probablemente se trabajen otras películas animadas en 3D. “Las producciones de Hanna-Barbera tienen por tradición mezclar a sus personajes y confío en hacer algo pronto solo con Blue Falcon o con el Capitán Cavernícola”, ha dicho Cervone.

En todo caso, el futuro para el cine en estos tiempos de pandemia es incierto, pero Tony Cervone considera que en algún momento todo volverá a la normalidad y que mientras tanto habrá que adaptarse a las nuevas formas de realizar y proyectar películas. “Tanto el teatro como el streaming son formas válidas de ver una película. Personalmente, estaré complacido cuando los cines vuelvan a abrir, pero transmito películas todo el tiempo como todos los demás”.