Netflix: Keanu Reeves protagonizaría historia de samuráis ambientada en el futuro

Una de las películas hollywoodenses sobre #samurais con peor recibimiento en los últimos años tendrá su secuela dirigida por el director de #mulan y será ambientada en un futuro #cyberpunk @universalpictures anunció que realizará la secuela de @47roninmovie (película protagonizada por #keanureeves esta vez a cargo de @ronyuan . La película se basará de manera muy rebuscada en #chushingura el relato del cual se basaba la primera película pero está nueva versión sumará elementos de terror. Yo me confieso fan de esta cinta bastante menospreciada, que aunque con varios tropiezos, tiene buenos elementos que rescatar. Y solo diré a modo de teoría que al final de la misma el personaje de Reeves dice: "Te buscaré a través de mil mundos y durante diez mil vidas hasta encontrarte 💓" ;) . . . #secuela #sequel #47ronin #universalpictures #noticiasgeek