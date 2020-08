Chris Hemsworth es conocido por haber interpretado a Thor, el poderoso dios del trueno en el Universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, no teme buscar papeles que le exijan mostrar una faceta distinta como en la nueva película biográfica de Hulk Hogan, icono del wrestling.

El wrestler es conocido como el hombre que rompió el molde y que puso a la lucha libre en el mapa. Sin suda, un personaje con mucha historia sobre sus hombros y que intimidaría a cualquier actor que ose ponerse en sus zapatos.

Para fortuna de Chris Hemsworth, su físico no es tan lejano al de Hulk Hogan y sus seguidores no dudan de que una rutina de ejercicios le proporcionará la musculatura ideal. Sin embargo, ellos no tendrán que esperar más para verlo caracterizado como el wrestler.

A través de las redes sociales, un video realizado con Face App ha montado el rostro del actor australiano en el imponente cuerpo del luchador profesional. El resultado no ha dejado indiferente a sus seguidores, quienes están cada vez más confiados con el proyecto.

“Como te puedes imaginar la preparación para el papel será increíblemente física (...) Tendré que crecer la talla más que nunca, incluso más que con Thor. Y, además del físico, también está este acento y la actitud”, declaró Hemsworth sobre su proceso de transformación.

La película explorará los inicios de Hulk Hogan y su ascenso al estrellato en WWE, durante la década de los 80. Esto daría a entender que su paso por la empresa WCW, su infame demanda con Gawker y vida personal no serían tratados en el biopic.