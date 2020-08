Breaking Bad y Malcom: Bryan Cranston respondió sobre popular teoría que une a las dos series

Uno de los actores más reconocidos de Hollywood es sin lugar a dudas Bryan Cranston, quien se ganó el corazón de miles de fans por su auténtico trabajo en los programas Malcom in the middle y Breaking bad.

Luego de muchos años, el artista decidió hablar sobre una conocida teoría presente en redes sociales. La hipótesis sugiere que Walter White en realidad no murió y que decidió escapar de su caótica vida sumergida en el narcotráfico para formar otra familia con su nueva esposa Lois.

Breaking Bad

En una reciente entrevista en el programa The tonight show with Jimmy Fallon, el anfitrión le preguntó a Cranston si Breaking bad y Malcom in the middle guardan alguna conexión.

“No tengo la libertad de revelar ese tipo de información sin las autorizaciones de seguridad. Creo que es divertido, pero es… es divertido, no lo sé. No, Walter White definitivamente está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto”, argumentó el reconocido actor.

En otra entrevista con el portal Collider, el artista confirmó que le encantaría volver a interpretar a Walter White en la serie Better Call Saul, exitoso spin-off de Breaking Bad.

“Sí, volvería a ser él, pero todo depende de Vince Gilligan y Peter Gould, que son coproductores ejecutivos de la ficción. Por mi parte, sí quisiera participar”, dijo Cranston. “Si me llaman no lo pensaría, pero lamentablemente esto no ha pasado, pero ya veremos. ¡Queda una temporada más y esperemos qué sucede!”, adicionó.