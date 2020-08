Agentes de SHIELD temporada 7: capítulo final conecta la serie con Ant Man y Endgame [SPOILERS]

Después de siete años la serie Agentes de SHIELD llegó a su final y los guiños hacia el extenso universo cinematográfico de Marvel no se hicieron esperar.

Es importante resaltar que esta nota contiene spoilers del episodio final de la serie de la cadena de ABC. Si no has visto aún la serie, te recomendamos no continuar.

Spoiler alert.

La referencia a Ant Man y ‘Avengers: Endgame'

Alphonso Mackenzie y su equipo se reúnen en un bar clandestino convertido en la base de SHIELD. Allí se encuentran con agentes que sobrevivieron al ataque de los chronicoms, que tienen reliquias y piezas de tecnología.

Al unirlas, abren un portal al reino cuántico. De repente aparece Fitz, que les explica la existencia de esta nueva dimensión: “Podemos viajar a través de algo llamado reino cuántico, que nos permite ir entre líneas temporales”, explica.

Agentes de SHIELD. Créditos: ABC

¿Qué es el reino cuántico?

Es una dimensión donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. La esposa de Hank Pym, Janet van Dyne, queda atrapada en ese lugar después para evitar que un misil ruso destruyera San Francisco.

Años después, Scott Lang visita el reino cuántico en su última pelea con Yellowjacket, pero logra escapar al final de la primera película de Ant Man. En el segundo largometraje regresa allí con Hank Pym para rescatar a Jane.