Uno de los protagonistas más recordados de ‘Yo soy Betty, la fea’ es Freddy Stewart Contreras. El divertido personaje fue interpretado por el actor Julio César Herrera y una de sus frases más recordadas en la telenovela colombiana es: “Perdóneme, pero discúlpeme”.

Esta extraña expresión no fue ideada por Fernando Gaitán, guionista de la novela, ni por Herrera, como la mayoría del público cree.

El actor brindó una entrevista a W Radio en 2019 y relató cómo nació la frase que caracteriza a Freddy Contreras:

“Pablito’ (el coordinador) fue, yo no sé si el creador, pero fue el que me dijo: ‘Julito, ¿por qué no aprovecha y dice esto: ‘perdóneme, pero discúlpeme’? Yo creo que le puede servir’; y yo le dije: ‘Queda, Pablito, muchas gracias”.

Además, el intérprete reveló que el segundo nombre del carismático personaje sí fue su idea, que surgió de manera inesperada:

“El ‘Freddy’ era de Fernando Gaitán, pero el ‘Stewart’, ese sí fue que estábamos grabando un día en un hotel y yo me iba a la cocina, porque el chef era amigo, y yo escuchaba gritos cada rato: ‘Llamen al Stewart, que el Stewart, que el Stewart’, y yo: ‘¡Queda, Freddy Stewart!”.

Por último, confesó en quién se inspiró para crear el particular peinado del mensajero de Ecomoda. “Ese copete era por Martín Palermo (el futbolista). En esa época él era muy famoso y, además, se pintaba el pelo de amarillo acá (en el fleco)”, reveló entre risas.