Tras una larga espera, Zac Efron volverá a ser parte de Disney. El actor anunció que se ha sumado al elenco del remake de Tres hombres y un bebe, película que en 1987 fue protagonizada por Tom Selleck, Ted Danson y Steve Guttenberg.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el intérprete aceptó volver a trabajar con la famosa empresa, la cual estrenará la nueva película en su servicio de streaming Disney +.

La trama de Three men and a baby nos muestra cómo un grupo de solteros de Nueva York son sorprendidos con la llegada de una bebé a sus vidas. Pero la niña no está sola; problemas, situaciones divertidas y sus verdaderos padres, ocasionan más de un enredo.

Efron vuelve al cine tras protagonizar en el 2019 Ted Bundy: durmiendo con el asesino; además, fue parte de The beach bum junto a Matthew McConaughey e Isla Fisher. El intérprete logró gran éxito en el 2020 gracias a su documental de Netflix Down to Earth, en el cual se puede ver su paso por Perú.

La inclusión de Zac Efron al proyecto ha sorprendido a sus fans, quienes quedaron desconsolados al escuchar en su documental que había decidido abandonar Hollywood. En Con los pies sobre la tierra, el actor mencionó estar ‘cansado de ser el centro de atención’ cada vez que sale de su casa, por lo que decidió mudarse a Byron Bay, Australia, donde puede llevar una vida más tranquila.