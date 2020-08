El final de la segunda temporada de The Umbrella Academy significó muchos cambios en la línea temporal en la que se encontraban los Hargreeves.

Cuando los jóvenes superhéroes regresaron a su casa luego de detener el apocalipsis, se encontraron con su padre, quien está vivo y lidera un nuevo grupo llamado The Sparrow Academy.

Ante estas novedades, muchas teorías salieron a la luz como la aparición de Harold Jenkins (Leonard Peabody) para la tercera entrega de la serie de Netflix. Recordemos que este personaje murió debido a los poderes de Vanya (Ellen Page) y no se supo de él en la secuela.

Sin embargo, debido a las alteraciones de la línea de tiempo, él podría estar vivo y tener otros planes que afecten el bienestar de los protagonistas.

Según el portal web WipyTV, uno de los indicadores para su regreso sería buscar una conexión con el nuevo equipo a manos de Reginald Hargreeves. Esto debido a que Jenkins tenía una obsesión por las personas con superpoderes.

¿Habrá tercera temporada de The Umbrella Academy?

Según indicó el medio We Got This Covered en enero de 2020, el programa contará con tres entregas como mínimo. Además, los creadores Gerard Way y Gabriel Bá publicaron recientemente el tercer volumen de su cómic llamado Hotel Oblivion, lo que indica que la trama sigue en proceso.

Por otro lado, Way explicó en una entrevista para Collider que su plan es publicar más contenido para The Umbrella Academy. “Lo que hice por Steve Blackman y los escritores fue crear un documento de dieciocho páginas que presentara todo. Incluso las novelas gráficas que aún no han salido, lo que debería ser igual a ocho cuando hayamos terminado”.