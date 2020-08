Stranger Things se ha vuelto en una de las series más exitosas de Netflix. Desde su primera temporada, el show recibió la aceptación del público y ganó miles de fanáticos.

A pesar de que no salieron mayores detalles de la cuarta temporada del programa por la paralización de las grabaciones, esto a causa de la pandemia provocada por la COVID-19, un nuevo informe indicaría cómo la producción piensa terminar su obra.

Según el reporte a cargo del portal We Got This Covered, los encargados tienen pensado dividir Stranger Things 4 en dos partes y que la historia de los niños de Hawkins finalice con una película.

El medio también explicó que la información fue sacada de la mismas fuentes que revelaron la secuela de Tyler Rake y la precuela de The Witcher, por lo que serían altas las probabilidades de que lo mencionado se cumpla.

Matt Duffer, uno de los creadores de la ficción, confesó en una pasada entrevista en julio para Deadline, que el desenlace de Stranger Things ya está escrito desde hace años.

“Hemos conocido el final del programa desde hace bastante tiempo. La verdad es que no sabíamos si iríamos más allá de la primera temporada, por lo que nos gusta la idea de que esta pudiera funcionar básicamente como su propia pieza independiente, casi como una serie limitada. Pero tenía el potencial de ir más allá de eso. Sí, tenemos un final en mente”, reveló el escritor.