Los reboot están a la orden del día. Basado en el proyecto de Morgan Cooper, la ficción que alguna vez fue protagonizada por el actor Will Smith está de regreso.

Según señaló The Hollywood Reporter, el propio intérprete junto al creador del tráiler viral se han unido para darle vida otra vez a El príncipe del rap. Se informó que ambos ya están en conversaciones con plataformas de streaming para un futuro estreno.

La productora de Smith, Westbrook Studios, junto a Universal TV serán lo encargados de darle vida a esta serie, la cual nos expondrá una nueva versión más sombría de la historia del joven estudiante que se traslada de Filadelfia, en donde nació y creció, a Bel Air para vivir con sus familiares.

Tráiler en el que se basará Bel Air, serie de El príncipe del rap

Si bien este será un reinicio del show, recordemos que El príncipe del rap, pese a que era una comedia familiar, no dejaba de lado los elementos de drama. Viendo solo el avance de Bel-Air, podemos anticipar la eliminación de las risas grabadas usadas en los sitcom norteamericanos.

The fresh prince of Bel-Air se emitió durante seis temporadas entre 1990-1996 por NBC y fue producida por Quincy Jones. Will Smith actuó junto a James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell y Janet Hubert-Whitten / Daphne Maxwell Reid.