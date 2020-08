Bruce Lee ha sido protagonistas de míticas peleas en la historia del cine. En todas, salió con el puño en alto y demostró por qué es el artista marcial más influyente de todos los tiempos. ¿Un oponente invencible?

Al menos en la ficción, Lee demostró que no existe rival que pueda vencerlo. Sin embargo, eso no significa que algunos oponentes no le hayan puesto en aprietos. A continuación, te compartimos cinco combates inolvidables de ‘El Dragón'.

Bruce Lee vs Chuck Norris

Con una duración de casi 10 minutos, Bruce Lee salió triunfador en este histórico encuentro mano a mano. Si bien Colt (Chuck Norris) comenzó la pelea con una fuerza superior, finalmente murió en combate.

Bruce Lee vs Jackie Chan

El enfrentamiento ocurrió en la cinta Operación Dragón, cuando el protagonista baja a una base subterránea, se encuentra con varios guardias entre los que figura Jackie Chan. A pesar de no ser rivales, los fans recuerdan su encuentro como un sueño hecho realidad.

Bruce Lee vs Kareem Abdul-Jabbar

En Game of death, uno de los oponentes más recordados del artista marcial se trata de Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador histórico de la NBA. A pesar del gran tamaño del basquetbolista de los Lakers, perdió cuando se descubrió su punto débil: la alta sensibilidad de sus ojos a la luz del sol.

Bruce Lee vs Robert Baker

Robert Baker fue artista marcial, así como amigo y guardaespaldas de Bruce Lee. Sin embargo, esto no fue impedimento para que pelearan en Puños de Furia, una cinta conocida por el espiral de violencia surgido entre chinos y japoneses.

Bruce Lee vs Robert Wall

En Operación Dragón. El rival O’Hara se ve obligado a enfrentar a Lee en un magnífica pelea donde ambos miden sus fuerzas. Luego de un intercambio de golpes, el protagonista termina la lucha aplastando la cabeza de su contrincante.