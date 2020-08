Festival de Cine de Lima online: precios de entradas, películas y todo lo que debes saber

View this post on Instagram

[#24FCL en casa] ¡Inició la preventa del Festival!🎫 👉Mira la programación y adquiere tus entradas a S/ 10 en festivaldelima.com. Aprovecha la preventa del 10 al 14 de agosto. Recuerda que solo podrás ver las películas entre el 21 y 30 de agosto. Este festival es presentado por la @fundacionbbvape y el @minculturape, y organizado por la @pucp. #ElCineLatinoNosConecta #CulturaPUCP