Festival de Cine de Lima 2020: conoce las películas y documentales en competencia

View this post on Instagram

[#RelatosDeCine 🎥] @mayellalloclla nos habla de Retablo y las razones por las que esta película nos representa como latinos. Y a ti, ¿qué película te conecta con Latinoamérica?🎞 Este festival es presentado por la @fundacionbbvape y el @minculturape, y organizado por la @pucp. #24FCL #ElCineLatinoNosConecta #CulturaPUCP