Star Wars: Disney lanzaría versión de The rise of Skywalker creada por George Lucas

Star Wars: the rise of Skywalker es el noveno y último capítulo de la saga intergaláctica. Su estreno en cines estuvo lleno de controversia por la desaprobación de George Lucas y el decepcionante ingreso en taquilla en comparación a sus predecesoras.

Muchos de los fanáticos tampoco respaldaron el resultado cuando se enteraron de las regrabaciones y de cómo el director J. J. Abrams estaba en una carrera contra el reloj para finalizar la producción del filme.

Lo que pocos saben es que George Lucas habría creado su propio corte de la cinta por pedido de Lucasfilm, luego de que la versión de Abrams fracasó en la proyección de prueba. Sin embargo, el trabajo del cineasta nunca llegó a las salas de cine.

Para alegría de sus seguidores, el portal Express reveló que el nuevo CEO de Disney, Bob Chapek, desea lanzar la versión creada por Lucas. Este corte incluiría docenas de escenas que quedaron en la sala de edición.

De acuerdo al canal Bounding Into Comics, dos de estas escenas ofrecían respuestas a situaciones sin sentido y cambiaban significativamente la historia de Star Wars: the rise of Skywalker que los fans vieron en cines

En la primera escena, Rey se encuentra en el Halcón Milenario y es tentada por el Lado Oscuro, pero el fantasma de Anakin Skywalker la hace entrar en razón y le revela cómo Palpatine volvió a la vida.

En cuanto a la segunda escena, se muestra el encuentro entre Kylo Ren y Han Solo. Sin embargo, también aparece Leia con una técnica de proyección a distancia. Junto a ella también se ve al fantasma de su hermano Luke Skywalker.