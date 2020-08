Dragon Ball es uno de los animes más emblemáticos en la historia de la animación japonesa. Desde su estreno en 1986, la serie no dejo de sumar fanáticos alrededor del mundo, incluyendo a varios luchadores de WWE (World Wrestling Entertainment).

En más de una ocasión, la superestrella Rhea Ripley ha demostrado su fanatismo por la obra de Akira Toriyama. No solo llegó a diseñar su vestuario al estilo de Vegeta, sino que le encantaría ser Androide 18 en una película de Dragon Ball Z.

“Siempre tengo gente que dice que me parezco a ella (...) En realidad hice un cosplay de Androide 18 para Halloween un año en Australia y me encantó. Así que definitivamente me encantaría interpretarla”, declaró la luchadora pensando en un posible live action del anime.

Tras esto, Rhea Ripley adelantó que pronto podríamos verla haciendo de Androide 18 en el ring de la WWE. “Me encantaría hacer otra referencia a Dragon Ball Z (...) Es muy, muy difícil. Así que todavía estoy tratando de resolverlo todo”, agregó.

Esta no es la primera vez que una superestrella de WWE expresa su fanatismo por la obra de Akira Toriyama. En Wrestlemania 32, la agrupación the New Day se disfrazó de los guerreros saiyajin.

En otra ocasión, el tándem de Cesaro y Tyson Kidd también rindió tributo al anime. Durante su estrada, el Superman suizo hizo las manos al estilo del Kame Hame Ha, la característica técnica de Goku.