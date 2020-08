Work It: al ritmo de los sueños es uno de los últimos estrenos de Netflix que ha sorprendido a los fans. A diferencia de otras comedias románticas para adolescentes, la música y los bailes la hicieron sobresalir del resto de contenido en el catálogo.

La historia nos presentó a Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter), una joven con deseos de estudiar en una importante universidad. Su mayor reto será ganar una competencia de baile para acceder a la casa de estudios.

Las similitudes con El stand de los besos 2 no pasaron desapercibidas por los fans, quienes no tardaron en poner en este tema en debate a través de las redes sociales. Asimismo, fue comparada con High School Musical.

El inolvidable musical de Disney conquistó a toda una generación y lanzó a Zack Efron al estrellato. ¿Work It replicará su éxito y se convertirá en una franquicia de iguales proporciones? Los fans más entusiastas lo ven posible.

Work it, una de las películas más vistas del servicio de streaming - crédito: Netflix

A diferencia de El stand de los besos y High School Musical, el personaje de Sabrina Carpenter no sabe bailar y su equipo de baile está conformado por un grupo de ‘inadaptados’ con una oportunidad para brillar.

Cabe resaltar que la casa productora es la misma que la de A todos los chicos de los que me enamoré y El stand de los besos. El éxito de ambas fue tan grande que no sorprende que Work It sea el segundo título más visto del servicio en el Perú.