Stranger Things es una de las producciones más exitosas de Netflix, por lo que los suscriptores están ansiosos de ver la cuarta temporada de la serie, que promete revelar grandes misterios para hacer más interesante la historia creada por los hermanos Duffer.

Una nueva teoría surgida en Reddit explica que la mayoría de los acontecimientos que han surgido en las tres temporadas se deben a un enemigo que se camufla entre los protagonistas y que se revelaría como un peligroso demogorgon.

Se trataría de Will, quien no sería el mismo después de ser recatado del Upside Down. La teoría explica que Eleven no abrió una puerta a otra dimensión, sino que abrió un agujero temporal, por lo que el Upside Down en realidad sería Hawkins en el futuro.

El pueblo se encuentra en este estado apocalíptico debido a que el mundo quedó destruido por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y su lúgubre atmósfera sería el resultado de un holocausto nuclear.

Además, se agrega que el demogorgon es Will en el futuro y existen señales para probarlo. Convertirse en el mismo ser se explicaría porque la criatura sabe donde localizar a Will, que a diferencia de Barb, no fue asesinado por el monstruo.

También esto explicaría la razón de que Will le dijera a sus amigos que Mind Flayer no lo quería asesinar a él, sino a todos sus amigos, ya que en el futuro será uno de sus sirvientes.

La muerte de Will causaría una paradoja muy grave, por lo que el demogorgon habría usado el portal de Eleven para llevárselo y evitar que sufriera algún daño. Al mismo, esta versión sentaría las bases de lo que ocurrirá más adelante.

Solo queda esperar la cuarta temporada de Stranger Things para saber si la teoría que circula en Reddit es cierta. Los nuevos episodios de la serie tienen previsto su estreno en 2021, a través de la señal de Netflix.