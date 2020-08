Han pasado dos años desde que se anunció que Quentin Tarantino iba a dirigir una película de Star Trek, noticia que emocionó a los fanáticos del cineasta. Sin embargo, tal como informa Deadline, el director ha decidido dejar el proyecto y ya no estará a cargo de esta próxima cinta de ciencia ficción.

Esto no significa que el largometraje quedará archivado, pues Paramount continúa en la búsqueda de un nuevo director. Uno de los motivos por los que Tarantino ha renunciado es que no le gustó la idea de que la última película fuese una sobre una conocida franquicia y no algo ideado por él.

Quentin Tarantino y Vivica A. Fox hablaron sobre el posible argumento Kill Bill 3

La última vez que Quentin Tarantino habló sobre Kill Bill 3 fue en una entrevista con Andy Colen, a principios de 2020, en donde sostuvo que conversó con Uma Thurman sobre algunas ideas que podría implementar en la trama

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le pasó a la novia desde entonces, y qué quiero hacer. Porque no quisiera solo inventar una aventura ridícula, no se lo merece”, indicó el cineasta.

Tarantino no fue el único en revelar algunos detalles sobre la posible película. La actriz Vivica A. Fox también se atrevió a contar lo que sería el argumento de la tercera entrega de Kill Bill, que estaría relacionado con su personaje de Vernita Green.

“Oh, Dios mío, no puedo esperar. Creo que están esperando a que la hija (de Vernita) crezca. Lo último que he escuchado es que Quentin y Uma han estado hablando y me encantaría que lleguen a un acuerdo”, contó Fox en una entrevista para The Hollywood Reporter.