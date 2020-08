Marvel: matrimonio gay será evento principal en cómic de Avengers

View this post on Instagram

¡CELEBRA LA UNIÓN DE DOS HÉROES DE MARVEL EN #EMPYRE: #AVENGERS AFTERMATH # 1" . ATENTOS...a continuación hay Spoilers de Empyre # 4 que salió a la venta hoy. . . Luego que se calme todo al finalizar el conflicto cósmico conocido como EMPYRE, los héroes se reunirán para celebrar el matrimonio de dos de los AVENGERS más queridos de Marvel. . Al final de EMPYRE # 4, revelan que Teddy Altman, el híbrido Kree / Skrull, alias Hulkling, y su novio de toda la vida Billy Kaplan, el poderoso Wiccan que manejaba la magia, se casaron justo antes de que Hulkling se fuera a las estrellas para cumplir su destino de unir a los los imperios Kree y Skrull contra la amenaza universal de los Cotati. Con muchos giros por venir de esta epopeya épica ¡estén allí cuando todo se calme para celebrar esta unión en EMPYRE: AVENGERS AFTERMATH # 1 a la venta en septiembre! . EMPYRE: AVENGERS AFTERMATH # 1 Escrito por AL EWING Arte de @valerio_schiti Portada de @jimcheungart . . Fuente @marvel