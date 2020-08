Deadpool: Disney reemplazaría a actores para su ingreso al MCU

Deadpool es uno de los personajes más aclamados de Marvel, debido al nivel de violencia en sus historias y su sentido de lo políticamente incorrecto. Motivos más que suficientes para que su ingreso en el MCU emocione a sus fieles seguidores.

Ha pasado un año desde que Disney compró Fox y le devolvió a Marvel los derechos cinematográficos del mercenario bocazas. Sin embargo, su debut requerirá varios cambios en el personaje y elenco que participó en las dos primeras entregas.

El portal We got this covered ya había dado a conocer que el estudio realizaría una nueva historia de origen para Deadpool. Lo que pocos esperaban es que esto significara el cambio de los actores TJ Miller (Weasel) y Morena Baccarin (Vanessa).

En cuanto la noticia salió a flote, los fans acapararon las redes sociales manifestándose en contra. A pesar de que se tratan de personajes secundarios, la reacción del fandom dejó en claro que las dos estrellas hicieron suyos los papeles.

Weasel y Vanessa se han convertido en dos de los grandes favoritos de la saga. En las dos entregas, ambos fueron parte esencial para el desarrollo de la historia y demostraron que su fidelidad hacia el protagonista sería lo último que perderían.

En cualquier escenario, los fanáticos tendrán como consuelo a Ryan Reynolds como Deadpool en la nueva entrega del mercenario bocazas. ¿Mantendrán el nivel de violencia e irreverencia? Solo nos queda esperar su lanzamiento para averiguarlo.