Las películas románticas para adolescentes constituyen uno de los géneros favoritos para los usuarios de Netflix. Sin embargo, no todos rebosan de ritmo, música, coreografías, encanto y química entre el elenco como Work It: al ritmo de los sueños.

La cinta se estrenó en el servicio este 7 de agosto y ha conseguido posicionarse como una de las favoritas de los espectadores rápidamente. Conoce aquí todo sobre la trama, personajes y opiniones especializadas de la crítica especializada.

¿De qué trata Wort it? La brillante pero torpe Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) tiene 18 años y está decidida a convertirse en una bailarina competitiva para entrar en la universidad de Duke.

A diferencia de otros musicales, Work it no solo se enfoca en la competencia de bailes sino también en la autorealización, la búsqueda de los sueños. Sin duda, un viaje de superación que no te puedes perder.

“Es un conjunto familiar - baile, romance, padres que no lo pillan - pero es hábil e interesante y está dirigida con más destreza de lo que sueles esperar de un original de Netflix”, señaló la crítica de The Guardian.

No obstante, no todas fueras apreciaciones positivas. De acuerdo a IndieWire, funciona bien cuando no intenta imitar los ritmos de un género pero igualmente no ofrece mucho espacio para la innovación.