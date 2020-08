El mundo oculto de Sabrina fue una de las series canceladas por Netfilx que más lamentaron los fans. Luego del apoteósico final de tercera temporada, la vida de Sabrina no volverá a ser la misma, pero no pasaría de la cuarta temporada en el servicio.

A través de las redes sociales, los fanáticos del programa iniciaron una petición para que otro servicio o canal se haga cargo del show y sus suplicas finalmente habrían sido escuchadas.

Según We got this covered, El mundo oculto de Sabrina formará parte del catálogo de HBO Max luego del lanzamiento de la cuarta entrega en Netflix. Una posibilidad más que factible dado que WarnerMedia conglomerado dueño de la plataforma, posee los derechos del show.

Por el momento no hay información sobre esta migración streaming, por lo que los fans desconoce si la serie tendrá una quinta temporada o tendrá un reinicio. Los más entusiastas se inclinan por la primera opción.

El 24 de enero se estrenó la tercera temporada de 'El mundo oculto de Sabrina'. (Foto: Celibrity Page)

Esta no sería la primea vez que un cambio de plataforma de streaming ocurre. En las últimas semanas, Netflix compró los derechos de Karate Kid y será la responsable de realizar la tercera temporada.

El mundo oculto de Sabrina - Sinopsis oficial

La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo. Al cumplir los 16 años, tendrá que decidir a dónde pertenece.