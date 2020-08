Bryan Cranston en Better Call Saul 6: actor pide ser convocado para el gran final

En redes sociales, fanáticos siguen pidiendo a Walter White para la temporada final de Better Call Saul, spin off de Breaking bad. Con un estreno para el 2021, quien se ha pronunciado sobre esta participación especial es Bryan Cranston, actor que dio vida al personaje.

Al portal Collider, el intérprete dijo que estaría dispuesto a retratar al narcotraficante una vez más y que solo está a la espera del llamado de los responsables de la serie para su retorno a la historia.

“Sí, volvería a ser él, pero todo depende de Vince Gilligan y Peter Gould, que son coproductores ejecutivos de la ficción. Por mi parte, sí quisiera participar”, dijo Cranston. “Si me llaman no lo pensaría, pero lamentablemente esto no ha pasado, pero ya veremos. ¡Queda una temporada más y esperemos qué sucede!”, mencionó.

Walter White conoce a Saul Goodman

Por otro lado, el actor mencionó que le ofrecieron dirigir episodios de la serie protagonizada por Bob Odenkirk, pero por su apretada agenda no se pudo concretar. “Me pidieron dirigir un capítulo cada temporada y simplemente no funcionó porque tenía otros compromisos, una obra de teatro y una película, así que no tuve tiempo. Pero estoy fascinado con la serie”, respondió.

La sexta y última temporada de Better Call Saul comenzó a filmarse en febrero de 2020, pero desde entonces, la producción ha sido detenida por la propagación del coronavirus en Estados Unidos.