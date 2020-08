Betty, la fea y lo que el éxito ocultó: largas horas de trabajo y el riesgo de ser Armando

Desde hace más de 20 años, la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea es un éxito en el país donde se transmita. Con fans sumándose en cada una de sus repeticiones, la llegada de la historia a Netflix solo ha hecho que su popularidad aumente.

La historia protagonizada por Ana María Orozco no solo está habilitada en el servicio de streaming, sino también ha tenido un reciente reestreno en México vía TV Azteca. Aprovechando su popularidad, el canal emitió un especial sobre la ficción, el cual tuvo comentarios de los actores del elenco.

18 a 20 horas de trabajo en Betty, la fea

Entre las cosas que se dijeron, los detalles de las grabaciones y las largas horas en el set fueron parte de este mini especial de En sus batallas. Aquí, se detalló cómo Fernando Gaitán, creador de Betty, la fea, pasada cerca de 20 horas escribiendo cada uno de los capítulos. Quienes estaban inmersos en este procesos creativo eran los propios actores, que, al igual que el libretista, debían esperar sus guiones para luego recién grabar.

“Estábamos nosotros grabando un promedio de 17 a 18 horas al día, con capítulos casi al aire y que necesitaban material nuevo. El descanso era poco, no dormíamos bien, yo estaba cansada”, comentó Orozco.

Por su parte, Julián Arango, actor que dio vida a Hugo Lombardi, mencionó que varias escenas eran improvisadas, esto porque en muchas ocasiones no tenían guiones terminados. “Hay una escena donde una periodista me está entrevistando antes de un desfile. Esa no estaba pauteada”, indicó.

Quien se sumó a este recuerdo fue Martha Isabel Bolaños (Jenny García), que contó cómo los actores se reunían en el set esperando ser llamados. Habían días que pese a estar presentes, no grababan nada. “Te llamaban a las 7 de la mañana, llegabas y debías estar lista para ver si recibías alguna escena”, adicionó.

Jorge Enrique Abello y el riesgo de ser Armando Mendoza

El actor que dio vida al interés amoroso de Beatriz Pinsón Solano no la tuvo nada fácil. Abello comentó que al director le fascinaba llevarlo al extremo y pasar cuadros de estrés y molestia constantemente, algo que le ocasionó malestar pulmonar. “Fui al cardiólogo porque una válvula aórtica mía se había engrosado. La rabia en escena era constante y pasó factura”, mencionó.