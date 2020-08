Netflix ha causado indignación entre actores y cineastas que tienen sus películas y series alojadas en la plataforma de streaming, debido a una función nueva que permite acelerar o ralentizar los distintos contenidos audiovisuales.

Esta opción permite que el usuario amante de las maratones, vea cada capítulo con una velocidad de 1,25x o 1,50x. Asimismo, si desea que el final sea más dramático, podrá mirarlo a una velocidad de 0,75x o 0,50x, así ‘alargarán’ la historia.

Cabe destacar que la función se encuentra disponible en dispositivos móviles con Android, mientras que en iOS y en la web está en prueba. En televisores no puede accederse al cambio de velocidad.

La nueva función de Netflix te permitirá adelantar o ralentizar el contenido.

Cineastas y productores contra Netflix

Fue en el 2019 que se anunció la creación de esta función que, desde un inicio, irritó a cineastas y productores, quienes no dudaron en usar sus cuentas en redes sociales para manifestar su descontento.

Uno de los que ha levantado su voz es Judd Apatow, el reconocido guionista, productor y director de títulos populares como Girls, The 40-Year-Old-Virgin, The King of Staten Island y muchos más.

“No, Netflix, no. No me hagas llamar a cada director y creador existente en la Tierra para enfrentarte en esto. Ahórrame el tiempo. Ganaré, pero me tomará demasiado tiempo. No te metas con nuestro tiempo. Te damos cosas lindas. Déjalas como estaban destinadas para ser vistas”, expresó Apatow a través de Twitter.

Aclaraciones de Netflix

El 31 de julio, un día antes del lanzamiento de esta novedad, Netflix decidió realizar una publicación en su blog con el fin de aclarar ciertos aspectos sobre la nueva función.

“Funciones como omitir la introducción, reproducir el siguiente episodio y variar las velocidades de reproducción puede afectar la sensibilidad de la comunidad creativa, por lo cual siempre tenemos cuidado de probarlas primero y escuchar atentamente las opiniones”.

Así es como se podrá realizar el aumento o ralentización de las velocidades en Netflix.

Pese a que el sector artístico dio a conocer su oposición, el público mostró estar a favor del aumento y ralentización de la velocidad. Así lo explicó el gigante del straeming mediante un comunicado: “Hace años que existen funciones similares en los reproductores de DVD y DVR, y nuestros suscriptores la han solicitado mucho”.

“Lo más importante de todo es que nuestras pruebas demuestran que los consumidores valoran la flexibilidad que esto ofrece, ya sea para volver a ver su escena favorita o para ralentizar porque miran con subtítulos o tienen dificultades de audición”, añadió.

Programación del cambio de velocidad en Netflix

Al iniciar la reproducción de un título alojado en Netflix, deberá elegir la opción de cambio de velocidad, ya que esta no se pre programa por default. En esa función, podrá seleccionar a qué ritmo desea que vaya la película o serie.

Esta nueva funcionalidad incluye la corrección automática “del tono del audio, a más velocidad o a menos velocidad”, según explicaron desde la compañía a The Verge. En ese sentido, indicó el vocero, también se ha “limitado el rango de velocidades de reproducción”.

Además, han dado a conocer que la Asociación Nacional de Sordos (NAD, por sus siglas en inglés) y la Federación Nacional de Ciegos (NFB) de los Estados Unidos se mostraron a favor de la nueva función. Las personas con problemas de audición podrán leer los subtítulos con una velocidad más lenta, explicó Howard Ronseblum, director ejecutivo de la NAD.

De igual modo, para los usuarios con discapacidad visual, el audio de las series y películas será mejor comprendida con una reducción de la velocidad, según comentó la NFB a través de un comunicado.