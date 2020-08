Redacción Fama

La crisis por la Covid-19 le costó a Disney decenas de rodajes cancelados, postergados, la reprogramación de sus estrenos y también la pérdida de 3.500 millones de dólares en “ganancias operativas en su división de parques temáticos”.

Sin embargo, el lanzamiento de la plataforma de streaming habría salvado de la caída al gigante del entretenimiento. Cabe recordar que con su lanzamiento en noviembre del 2019, Disney ya se perfilaba a dar batalla a Netflix y Amazon −y al reciente ingreso de Apple TV− con los derechos exclusivos de cientos de personajes, principalmente con el universo galáctico y Marvel. A ello se sumaba la expectativa por ver lo que hacían con series icónicas como ‘Los Simpson’, luego de la compra de FOX.

“A pesar de los continuos desafíos de la pandemia, hemos seguido creciendo gracias al increíble éxito de Disney+ a medida que aumentamos nuestros negocios globales ofrecidos directamente al consumidor”, sostuvo el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, en un comunicado que difundió los resultados de abril a fines de junio. Y es que, a pesar de las millonarias pérdidas, la expansión de la plataforma de Disney sumó 100 millones de suscriptores a nivel global.

‘Renuncia’ a los cines

A inicios de este año, apostaron por estrenar Mulán en los cines, pero tuvieron que cambiar sus planes por el cierre de las salas para evitar la propagación del virus. Finalmente, tras varias reprogramaciones, decidieron que la superproducción sea estrenada a través de Disney Plus. Como segunda opción, contemplan que en paralelo la película pueda llegar a algunas salas de cine, sin embargo, eso dependerá de la región y de las medidas de restricción.

Por otro lado, entre los anuncios más importantes, se confirmó que la plataforma podrá verse en toda Latinoamérica en noviembre. Aunque no especificaron la fecha tentativa ni el costo de la plataforma en Perú, Disney+ cuesta aproximadamente US$ 7 mensuales en otros países.

Según el anuncio, el contenido general de la compañía estaría separado por plataformas. Anunciaron la creación de Star, un catálogo de películas y series con contenido para el público adulto . “Queremos imitar nuestra exitosa estrategia con Disney Plus usando su plataforma técnica, con contenido que ya poseemos y distribuyendo bajo una marca internacional que ya tenemos, que es, por supuesto, Star”, dijo Bob Chapek.

Estas nuevas medidas de Disney llegan tras la difusión de las cifras del último trimestre. Por la paralización de la industria, la compañía recibió “un golpe de US$ 1,4 mil millones”. Por ello, recortaron el salario de sus ejecutivos y del presidente ejecutivo Bob Iger, quien renunció a sus ingresos de este año (ganó entre US$ 45 y US$ 65,6 millones entre el 2016 y 2019, según reporte de los medios de EEUU).

Chapek aprovechó la comunicación para reiterarles a los inversores que siguen siendo una “máxima prioridad y clave para el futuro de nuestra empresa”. El gigante del entretenimiento no esperará más por la apertura de salas, y cintas como Mulán estarían “disponibles por US$ 29,99”. Mientras tanto, preparan el lanzamiento de Star para el 2021