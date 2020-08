Wonder Woman 1984: nuevo avance adelanta batalla entre Mujer Maravilla y Cheetah [VIDEO]

Wonder Woman: 1984 es la película más esperada de la temporada para los fanáticos de DC Comics. No solo nos mostrará cómo Diana Prince sobrelleva la pérdida de Steve Trevor, sino también las nuevas amenazas que lidiará en la década de los 80.

Cheetah, interpretada por Kristen Wiig, será una de las villanas que enfrentará la protagonista en esta nueva historia. Desde su primera aparición en los avances, se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la cinta protagonizada por Gal Gadot.

En los tráilers, el personaje dio indicios de su ferocidad y de una posible relación amorosa con Wonder Woman. Ante estos rumores, la directora descartó completamente la idea, pero eso no le quitó el interés de los fans por verla en acción.

Para alegría de sus seguidores, un nuevo avance muestra a Cheetah rugiendo y lista para enfrentar a la Mujer Maravilla. Asimismo, cuenta que ella no quería ser como las demás personas, sino la máxima depredadora.

Wonder Woman 1984 - Sinopsis oficial

Diana Prince entablará amistad con Barbara Ann Minerva, una arqueóloga que trabaja para Max Lord. Lo que la protagonista desconoce es que su amiga se convertirá en la temible Cheetah, mientras que Lord hará lo que sea necesario para obtener el poder de un dios.

Sobre la película, la directora Patty Jenkins contó su entusiasmo por el resultado y lo gratificante que fue la experiencia. “Wonder Woman 1984 me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude acomodar en la primera película. Estaba tan feliz de contar la historia”, declaró para ComicBook.

¿Cuándo se estrena Wonder Woman: 1984?

A pesar de que la película fue anunciada originalmente para el 13 de diciembre del 2019, luego se adelantó el estreno para el 1 de noviembre del 2019. Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó que Warner Bros. aplace su lanzamiento para el 2 de octubre de 2020.