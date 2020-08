The Umbrella Academy es la serie más popular del momento tras el estreno de su segunda temporada en Netflix. Siguiendo los pasos de la anterior entrega, los nuevos episodios profundizaron en los personajes y volvieron la trama mucho más compleja para captar la atención del espectador.

Uno de los grandes favoritos se trata de Klaus Hargreeves, interpretado por Robert Sheehan. No solo ha encantado a los espectadores por su extravagante forma de ser, sino también por formar parte esencial de la historia. ¿Qué dijo el actor sobre el futuro de Número Cuatro?

“Ser Klaus es como sentir que no vienes a trabajar, realmente. Es realmente divertido, y se trata de acceder a ese tipo de energía de dios embaucador (...) ¿Y para hacer más de eso? ¡Absolutamente!”, reveló el actor en una entrevista para Digital Spy.

Al respecto, el productor ejecutivo de The Umbrella Academy, Steve Blackman, no pudo estar más de acuerdo y agregó que no sería el único personaje de la serie que podría protagonizar su propio show.

“Creo que Klaus y Ben (Justin H. Min), o Diego (David Castañeda), cualquiera de ellos, para mí, serían maravillosos spin-offs. Creo que podrías hacer una serie limitada con ellos durante cuatro o seis episodios”, explicó sin poder ocultar su emoción.

En vivo de The Umbrella Academy 2. Créditos: composición/Netflix

Tras estas declaraciones, Steve Blackman subrayó que su intención no es exagerar. No obstante, sería una realidad si la demanda lo amerita. “Quiero decir, creo que los actores estarían dispuestos a hacerlo, y todos estaríamos dispuestos a hacerlo”, finalizó.

La serie de superhéroes llegó a Netflix el pasado viernes 31 de julio. Para acceder a todos los capítulos de la ficción es necesario crear una cuenta en la misma plataforma de streaming. Cabe resaltar que el servicio otorga un mes gratis a sus nuevos usuarios, pero pasada esta fecha se paga una mensualidad con un plan básico de S/ 24.90.