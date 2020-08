Mulan estrena en Disney +: fans deberán pagar costoso derecho para verla

A raíz de la expansión del coronavirus, muchos títulos tuvieron que reprogramar sus lanzamientos hasta nuevo aviso. Lo mismo ocurrió con Mulan y su caótico debate por su estreno en los cines o en un servicio de streaming.

Según el portal web Variety, el CEO de Disney Bob Chapek, aseguró que el esperado remake llegará a la plataforma de Disney Plus este 4 de septiembre. “Estamos viendo a Mulan como algo único, en lugar de decir como un nuevo modelo de ventanas comerciales”, aseguró.

Tras la confirmación del estreno de la película, Chapek explicó el costo para poder acceder a ella. “Nos parece muy interesante llevar una oferta de estreno a los consumidores al precio de $ 29,99 y aprender de eso”. Además, el CEO enfatizó que estudiarían la cantidad de transacciones y suscriptores generados por el largometraje.

A pesar de que la llegada de Mulan emocionó a muchos fans, el elevado valor de la cinta en Disney Plus sería algo con lo que muchos suscriptores no estuvieron de acuerdo, según explicó The Hollywood Reporter.

¿De qué trata Mulan?

El emperador chino (Jet Li) emite un decreto que exige que cada hogar debe reclutar a un varón para luchar con el ejército imperial en la guerra contra los Hunos. Sin embargo, el padre de Mulan no puede entrar en batalla debido a su avanzada edad.

Para salvarlo, la protagonista se hace pasar por soldado y toma su lugar. La joven se someterá a un duro entrenamiento hasta hacerse merecedora de la estima y de la confianza del resto de su escuadrón.