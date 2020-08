Bryan Cranston: 20 años después, actor confirma reencuentro del elenco de Malcolm

Bryan Cranston confirmó vía su cuenta de Instagram que está preparando una reunión con el elenco de Malcolm in the middle, serie que lo llevó a la fama en el 2000.

El intérprete, que dio vida por 7 temporadas a Hal, mencionó que para conmemorar el 20 aniversario de la ficción, leerá junto al resto de sus compañeros el guion del episodio piloto y comentarán detalles desconocidos del show

“Aquí estamos...¡Todos estamos atrapados en estos cinco meses de cuarentena! ¿Se imaginan cómo Hal se habría vuelto loco en Malcolm in the middle si tuviera que quedarse con sus cinco hijos cabezas hueca? Pensar en eso me hace sonreír”, compartió Cranston en Instagram.

En la misma publicación, el actor, famoso mundialmente por darle vida a Walter White en Breaking Bad, invitó a los fans a no perderse el encuentro, el cual será este sábado 8 de agosto. “Si te has perdido alguna tontería en tu vida, échanos un vistazo este sábado 8/8 para una celebración del vigésimo aniversario del estreno del programa”.

La reunión no solo se dará para recordar el show, sino también servirá para un evento benéfico, el cual busca juntar fondos para la organización Linwood Boomer, que brinda atención dental, médica y oftalmológica a los más necesitados en Estados Unidos.

¿De qué trata Malcolm in the middle?

La serie nos presenta a Malcolm, su familia disfuncional y los problemas en torno a la adolescencia. La historia inicia cuando se descubre que el joven, quien al igual que sus hermanos había sido calificado como un chico con tendencia al desorden y la mala conducta, es un chico genio con un IQ sobre la media, por lo que es reasignado a la clase de superdotados.