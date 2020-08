El universo cinematográfico de Marvel tiene una gran variedad de historias basadas en los cómics. Luego de más de 20 películas, el desgaste se hace notorio incluso para los fans quienes piden nuevos rostros que revitalicen la franquicia.

Según We got this covered, Keanu Reeves y Ryan Reynolds serían el futuro de la compañía. Los conocidos actores darían vida a los de los antihéroes más populares de Marvel Comics. Ghost Rider y Deadpool respectivamente.

Cabe resaltar que ninguno de los dos son ajenos al cine de superhéroes. Reeves es recordado por haber interpretado a John Constantine hace 15 años, mientras que Reynolds ya dio vida al mercenario bocazas en más de una ocasión.

La película que constituirá el debut de ambos actores se trata nada menos que de Ghost Rider. Esta sería la tercera adaptación del Motorista fantasma, pero la primera vez que correría a cargo de Marvel Studios.

Los fanáticos han expresado sus dudas sobre el proyecto a cargo de la compañía, dado que Ghost Rider es un personaje oscuro, violento y muy diferente a los otros superhéroes que han desfilado en el universo cinematográfico de Marvel.

La aparición de Deadpool podría incorporar el sentido del humor idóneo a la historia. Asimismo, liberaría al Vengador fantasma de realizar uno que otro chiste que atente contra la seriedad del personaje.