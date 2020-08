Black Widow no se estrenaría en streaming según comunicó el CEO de Disney

Una de las películas más esperadas de Marvel es sin duda Black Widow, protagonizada por la reconocida actriz Scarlett Johansson y cuyo personaje abrirá la Fase 4 del UCM.

La historia de la Viuda Negra recoge el pasado de Natasha Romanoff, quien era una habilidosa espía de una organización rusa. La heroína estaba acompañada de su amiga Yelena Belova y de Red Guardian, interpretado por David Harbour.

Ante el anuncio del estreno de Mulan en Disney Plus, el portal web ComicBook informó que el CEO de La casa del ratón, Bob Chapek, explicó que por el momento no existe la intención de colocar a Black Widow dentro del catálogo de su plataforma de streaming.

La respuesta del encargado alivió a los seguidores de la franquicia, quienes aseguraron en redes sociales su intención de ver la cinta en las salas de cine con las debidas medidas de salubridad por el estado de emergencia.

Como se conoce, el estreno de las películas de Marvel se volvieron a organizar y estarían llegando en las siguientes fechas:

Black Widow - 6 de noviembre de 2020

Eternals - 12 de febrero de 2021

Shang-Chi and the legend of the rings - 7 de mayo de 2021

Doctor Strange in the multiverse of madness - 5 de noviembre de 2021

Thor: love and thunder - 18 de febrero de 2022

Black Panther 2 - 6 de mayo de 2022

Capitana Marvel 2 - 8 de julio de 2022

Se espera que los días de lanzamientos de las cintas del UCM puedan conservarse para la comodidad de todos los fanáticos.