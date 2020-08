The new mutants: sinopsis oficial de la película revela los poderes de los protagonistas

No hay duda que la película The new mutants ha sufrido retrasos debido a numerosas modificaciones, reshoots y por la compra de Fox por parte de Disney.

A pesar que se creía que el largometraje nunca iba a ser estrenado, esto se desmintió cuando se emitió un nuevo adelanto en junio de 2020.

El spin off de los X-men también tuvo un espacio reservado durante la pasada Comic-Con@Home, en donde se mostraron los dos primeros minutos de la película y un último tráiler.

Aunque The new mutants lleva muchos meses de retraso en su estreno, aún es un misterio y no se sabe mucho sobre la trama del filme. Sin embargo, se acaba de publicar una sinopsis oficial que hace mención a los poderes de cada personaje.

The new mutants - sinopsis oficial

En esta película de terror y llena de acción, basada en la serie de cómics de Marvel, cinco jóvenes que demuestran poderes especiales son llevados a una institución secreta para pasar por un tratamiento que podría curarles de los peligros de sus habilidades.

Esto incluye a Danielle Moonstar, conocida como Espejismo (Blu Hunt), quien crea ilusiones con los miedos de otras personas; Rahne Sinclair (Maisie Williams), capaz de transformarse en la Loba venenosa; Sam Guthrie (Charlie Heaton), quien como Bola de cañón puede volar a la velocidad de un jet protegido por un campo de fuerza: Roberto da Costa, Mancha Solar (Henry Zaga), quien absorbe y canaliza energía solar; e Illyana Rasputin, Magik (Anya Taylor-Joy).