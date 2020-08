Wonder Woman: la tercera película será la última de la franquicia

La pandemia originada por el coronavirus ha hecho que varias películas programadas para estrenarse en 2020 hayan retrasado su estreno hasta el 2021 y 2022. Sin embargo, existen excepciones como Wonder Woman 1984, una de las cintas de superhéroes más esperadas por los fanáticos de DC Comics.

Aunque faltan tres meses para el estreno de la secuela de Wonder Woman, en redes sociales se preguntan por el futuro de la Mujer Maravilla en la gran pantalla. Su directora Patty Jenkins habló al respecto.

En una entrevista concedida al portal ComicBook, la cineasta comentó que Wonder Woman 3 será la última cinta de la franquicia que dirija, por lo que piensa poner ‘toda la carne en el asador’ para colocar al personaje en lo más alto.

“Wonder Woman 1984 me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude acomodar en la primera película. Estaba tan feliz de contar la historia de origen de Diana Prince. No solo es alguien que lucha contra el mal, sino que trata de mostrarle a las personas malas cómo mejorar”.

“Es un dilema interesante. La próxima cinta será mi último trabajo con Wonder Woman, así que tengo que poner todo lo que quiero mostrar allí. Tenemos que pensar cuidadosamente”, expresó Jenkins.

Por el momento la directora no ha revelado nada respecto a la historia de la tercera película. Ahora, toda la atención está centrada en Wonder Woman 1984, cuyo estreno en cines está programado para el 2 de octubre de 2020.