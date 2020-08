La nueva película de Netflix llamada The devil all the time unirá a los actores Tom Holland y Robert Pattinson, quienes dejarán de lado sus papeles como superhéroes para darles vida a los protagonistas de la historia del director Antonio Campos.

Gracias a Entertainment Weekly salieron a la luz las primeras imágenes de la cinta, las cuales fueron compartidas en Twitter y causó grandes expectativas entre los cibernautas.

El largometraje está basado en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011. Según Campos, la cinta “es una historia coral ambientada entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes”.

Holland caracterizará a Arvin Russell, el protagonista de The devil all the time; sin embargo, todavía se desconoce qué personaje interpretará Robert Pattinson.

El director de la ficción mencionó cómo fue trabajar con Holland y su desenvolvimiento en escena. “Tom es una persona muy dulce y un actor muy generoso, pero está dispuesto a ir donde sea necesario a nivel emocional por el personaje. Quería ir donde debía. Parece que esté ahí sentado sin hacer nada, y verle es muy entretenido”.

Como parte del elenco estarán Jason Clarke, Bill Skarsgard, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen. La película se estrenará el próximo 16 septiembre y estará disponible en la plataforma de Netflix.