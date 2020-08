El estreno de Bajos instintos en Netflix ha hecho que más de un fan de la cinta, y sobre todo de Sharon Stone, recuerde la historia de la sexy, pero calculadora escritora Catherine Trammell.

La película de 1992, que contó con Paul Verhoeven en la dirección y Michael Douglas en el papel de Nick Curran, nos solo nos presentó una gran interpretación de la actriz, sino también nos dejó una escena que hasta hoy más de uno recuerda.

Las dos versiones de un sugerente interrogatorio y una cachetada al director

A este punto, sabemos que Catherine Trammell (Sharon Stone) era investigada por la muerte de su pareja. Sin datos que la hagan culpable, es llamada a declarar a la estación de policía. Es aquí donde se da el famoso cruce de piernas. Las versiones sobre esta escena son dos, mientras la actriz afirma que fue engañada para grabar sin ropa interior, el director dice no fue así.

Para un especial de la revista GQ, Stone mencionó que el director le pidió sacarse la prenda inferior para que esta no se aprecie en la toma final. “La idea es que tenía que ser todo muy sutil”. La actriz vio la grabación y quedó satisfecha. Pero todo cambiaría cuando se presentó la película al estudio de grabación. “Me quedé en shock”, aseguró Stone. “Al terminar me levanté, me acerqué a Verhoeven y le di una bofetada”.

La versión del director es distinta, en conversación con ICON de El país, Verhoeven indicó que la intérprete siempre estuvo al tanto del todo y que su reacción se debió a que personas en su entorno le dijeron que dicha escena acabaría con su carrera.

Michael Douglas vs Sharon Stone

Si bien los espectadores podían ver gran química en pantalla, la verdad es que la relación de los dos actores no era buena. El propio Paul Verhoeven confirmó que Douglas no veía con buenos ojos la actuación de su compañera y en algún momento del rodaje pidió que sea contratada Kim Basinger, actriz que en primera instancia ya había rechazado el papel.

Sharon Stone y Michael Douglas - Crédito: Columbia Pictures

Bajos instintos fue para Sharon Stone un cambio importante en su carrera, la película le permitió ganarse un lugar privilegiado en la industria de Hollywood y se convirtió en una de las principales sex symbol de los años 90. Todo su trabajo fue recomenzado con la nominación a mejor actriz en los premios Oscar de 1993.

En el 2014, la intérprete le confesó a Oprah Winfrey que el papel de la sensual escritora no fue fácil de lograr. “Se lo ofrecieron a 12 o 13 mujeres, entre ellas Julia Roberts, Kim Basinger y Meg Ryan, pero lo rechazaron. Me esforcé y lo conseguí”.