Las negociaciones entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa no habrían llegado a buen puerto. Por ello, los capítulos de sus creaciones (El Chavo, El Chapulín Colorado y Chespirito) se dejarán de transmitir y ya se bloquearon en algunas plataformas web, según indicaron los medios mexicanos. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió en Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del desaparecido comediante.

Por su lado, Florinda Meza aclaró que no participa en los acuerdos, pero cuestionó la decisión del canal azteca. “Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, tuiteó.

La esposa de Gómez Bolaños agregó que está sorprendida porque sacar del aire a Chespirito va en contra de cualquier “interés” comercial. “Es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran. Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

Al dejar la señal abierta, queda en manos de Televisa el destino –o posible venta– de la serie. Hasta el cierre de esta edición, el canal no se pronunció sobre el tema.