Para celebrar el 14 aniversario del estreno de High School Musical, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto, a las 19:30, Disney Channel emitirá todas las películas de la franquicia. Además, el jueves 6 de agosto, el canal presentará un maratón con la versión sing along de la película original.

Estos musicales que marcaron a toda una generación, tuvieron un gran recorrido tanto en el cine, como en la televisión a lo largo de los años y cada una de ellas quedará por siempre en la memoria de sus fanáticos.

En 2006 se da el estreno de High School Musical. Repleta de canciones y bailes memorables, llega la película, una comedia musical sobre dos estudiantes: Troy, un popular jugador de basquetbol y Gabriella, una nueva alumna de la escuela. Ambos comparten la misma pasión por la música.

En 2007 llega High School Musical 2. Luego de haber recibido dos premios Emmy, llega la secuela que continúa conquistando fanáticos alrededor del mundo. Esta vez, los alumnos de la secundaria East High son retratados en sus vacaciones de verano, allí Troy y Gabriella siguen juntos con sus aventuras, pero fuera de East High School.

En 2007 también llega a Argentina, México y Brasil; High School Musical: la selección. En este programa un grupo de participantes compite por los dos papeles protagónicos en la versión local del largometraje de Disney, High School Musical: el desafío.

En 2008 se estrena High School Musical: la graduación, la tercera y última entrega de la historia de estos personajes. Un retrato emotivo sobre el día de graduación de Troy, Gabriella, Sharpay, Chad, Ryan y Taylor, y el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

En 2008 llega la versión cinematográfica local en Argentina, México y Brasil; High School Musical: el desafío. Esta película se desarrolla a través de una historia de amor y amistad que cuenta con un fuerte contenido musical y coreográfico e incluye canciones originales compuestas en exclusiva para este proyecto.

Por último en este 2020 llegó el especial The Disney Family, donde el elenco completo de la película original se reencuentra 12 años después, para cantar algunas de las más icónicas canciones de Disney, en el caso de las estrellas de High School Musical, entonaron We’re all in this together.