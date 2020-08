The Umbrella Academy 3: ¿serie de Netflix tendrá tercera temporada? [VIDEO]

El conocido show de superhéroes batió récord en su primer día de estreno según el gran número de comentarios positivos en redes sociales. Con tal éxito y el inesperado final, la tercera parte de The Umbrella Academy podría estar en camino.

La serie de Netlfix lanzó su segunda temporada el pasado viernes 31 de julio y la historia continuó todo lo sucedido tras el apocalipsis causado por Vanya Hargreeves.

The Umbrella Academy 2 - Tráiler

Aunque el programa finalizó con 10 episodios, algunos espectadores se preguntan si la plataforma de streaming renovará una nueva entrega de The Umbrella Academy.

¿Habrá tercera temporada de The Umbrella Academy?

El inesperado final de la ficción dejó a muchos fans con ganas de conocer lo que pasará luego, por lo que estaría claro que la serie todavía tiene mucho por contar.

Hasta el momento, Netflix no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, como ocurre con cada título exitoso, es probable que otra temporada pueda producirse y cierre toda la historia de los Hargreeves.

Según indicó el medio We Got This Covered en enero de 2020, el programa contará con tres entregas como mínimo. Además, los creadores Gerard Way y Gabriel Bá publicaron recientemente el tercer volumen de su cómic llamado Hotel Oblivion, lo que indica que la trama sigue en proceso.

Por otro lado, Way explicó en una entrevista para Collider que su plan es publicar más contenido para The Umbrella Academy. “Lo que hice por Steve Blackman y los escritores fue crear un documento de dieciocho páginas que presentara todo. Incluso las novelas gráficas que aún no han salido, lo que debería ser igual a ocho cuando hayamos terminado”.

Solo es cuestión de esperar algunas semanas para que Netflix compruebe el éxito y alcance que tuvo la serie y pueda confirmar una tercera entrega.