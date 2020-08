The Last Of Us, videojuego realizado por la compañía Naughty Dog, tendrá su propia adaptación televisiva que será transmitida a través de la señal de HBO.

El show estará a cargo del guionista y productor de Chernobyl, Craig Mazin, quién otorgó una entrevista a Radio BBC5 y brindó detalles sobre la historia.

En la charla admitió que la producción expandirá la trama vista en los dos videojuegos de la franquicia, noticia que tranquiliza a los seguidores de Joel y Ellie.

“Creo que a los fanáticos de algo les preocupa que, cuando la propiedad obtiene la licencia de otra persona, esas personas realmente no la entiendan o vayan a cambiarla. En este caso, lo estoy haciendo con Neil Druckmann quien [dirigió los juegos originales], y los cambios que estamos haciendo están diseñados para completar y expandir, no para deshacer, sino para mejorar”, expresó Mazin.

Además, indicó que se siente emocionado por plasmar la historia del juego. Aunque admitió que quizás no le agrade a todos.

“Estamos creando de nuevo y también estamos reinventando lo que ya existe para presentar un formato diferente. Es como un sueño hecho realidad para mí. Estoy un poco asustado porque muchas emociones relacionadas con este juego son bastante intensas. ¡Creo que probablemente voy a esconderme en un búnker por un tiempo porque no puedes hacer felices a todos!”, finalizó el productor.

¿De qué trata The Last of Us?

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.